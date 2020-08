F1: Vettel, ho fatto un miracolo? le ho provate tutte (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA, 16 AGO - "Ho fatto un miracolo? Le abbiamo provate tutte in quella fase, ho pensato che potevamo correre il rischio perché non avevamo nulla da perdere. Ho deciso di gestire le gomme per cucire ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

giuliettamazzo : RT @BriManuela: Binotto ha appena detto che Vettel oggi “un PICCOLISSIMO passo avanti lo ha fatto”. Che gran soddisfazione far parte di que… - Alepoke_ : RT @BriManuela: Binotto ha appena detto che Vettel oggi “un PICCOLISSIMO passo avanti lo ha fatto”. Che gran soddisfazione far parte di que… - borntolovef1 : RT @MaurizioVoltini: Sembra che alcuni non se ne siano accorti, per cui lo ribadisco: sebbene Vettel avesse a disposizione un set di soft n… - MarianoFroldi : RT @MaurizioVoltini: Sembra che alcuni non se ne siano accorti, per cui lo ribadisco: sebbene Vettel avesse a disposizione un set di soft n… - Andrealh44 : MATTIA BINOTTO TI RODE IL CULO CHE VETTEL HA FATTO UN'OTTIMA GARA -