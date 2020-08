Elvis Aaron Presley: il re (Di domenica 16 agosto 2020) Elvis Aaron Presley è nato il giorno 8 gennaio 1935, in una piccola abitazione a Tupelo, Mississipi. Nasce la leggenda del rock. La sua infanzia è povera e difficile: a soli sei anni Elvis spasima per una bicicletta che purtroppo (o per fortuna) è molto cara, così la madre Gladys decide di regalargli per il suo compleanno una chitarra trovata in un negozio dell’usato del valore di 13 dollari. Questo gesto fa nascere in Elvis la passione per la sei corde e per la musica tanto da rimanere ore ed ore ad ascoltare i gospel e gli spiritual cantati nella chiesetta vicino casa. Il Primo trasferimento di Elvis Aaron Presley A 13 anni si trasferisce con la famiglia a Memphis dove frequenta l’area di maggior cultura ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

ElisaGuccione : #43anni dalla scomparsa di #Elvis il re del #rocknroll “Elvis Left The Building”. E’ la frase con cui il 16 agos… -

Ultime Notizie dalla rete : Elvis Aaron Domenica 16 agosto Spettakolo.it Elvis Presley, dal vero colore di capelli agli ingredienti del panino ipercalorico che adorava: 10 curiosità

Aneddoti poco conosciuti sul Re del Rock, protagonista del documentario «The Seven Ages of Elvis» (in onda venerdì 7 agosto su Rai 5 alle 23.15) ...

Aneddoti poco conosciuti sul Re del Rock, protagonista del documentario «The Seven Ages of Elvis» (in onda venerdì 7 agosto su Rai 5 alle 23.15) ...