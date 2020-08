Dovizioso vince in Austria, pauroso incidente Morbidelli-Zarco (Di domenica 16 agosto 2020) SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – Vittoria numero 15 in carriera per Andrea Dovizioso che, il giorno dopo l’annuncio del suo addio alla Ducati a fine stagione, si impone nel Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento del 2020 per la MotoGp. Sul Red Bull Ring di Spielberg, il 34enne forlivese precede Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Pramac Racing). Valentino Rossi è quinto dietro a Brad Binder, vincitore a Brno. Il leader del Mondiale Fabio Quartararo chiude all’ottavo posto. Gara condizionata e interrotta dalla bandiera rossa a 20 giri dal termine per un incidente che coinvolge direttamente Johann Zarco e Franco Morbidelli: il francese ostacola la linea del pilota italiano, mettendo fine alla gara di entrambi, usciti coscienti dallo schianto sulla curva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

