Coronavirus, Zingaretti “Serve responsabilita’ di tutti” (Di domenica 16 agosto 2020) “Nelle settimane scorse ci sono stati messaggi sbagliati, come se il Covid fosse scomparso. Non e’ cosi’ e, nel ringraziare i tanti operatori della sanita’ che non hanno mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari. Non possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus. Ora e’ tempo della mobilitazione della responsabilita’, da parte di tutti”. Cosi’ su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. sat/red (fonte video: pagina Facebook Nicola Zingaretti) <div>Coronavirus, Zingaretti “Serve responsabilita’ di tutti”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

