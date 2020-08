Coronavirus, Pier Luigi Lopalco: 'I focolai vanno fermati subito per evitare seconda ondata' (Di domenica 16 agosto 2020) Continua a crescere la preoccupazione dei contagi in Italia . Se è vero che la situazione è ancora sotto controllo, lo è altrettanto che il numero dei positivi sta salendo, ma ciò che preoccupa gli ... Leggi su leggo

“Uno dei problemi nella lotta la Covid è l’analfabetismo funzionale, che crea incoscienza sulle malattie infettive in un Paese dove l’educazione scientifica è sottoterra”. L’epidemiologo dell’Universi ...

Covid, in Puglia ora è allarme. Lopalco: «Cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni ricoverati in condizioni severe»

In Puglia è ormai paura Covid. Il grandissimo afflusso di turisti nella regione, unita alla movida e ai viaggi all’estero, ha portato un’accelerazione dei nuovi casi negli ultimi giorni, e anche oggi ...

"Uno dei problemi nella lotta la Covid è l'analfabetismo funzionale, che crea incoscienza sulle malattie infettive in un Paese dove l'educazione scientifica è sottoterra". L'epidemiologo dell'Universi ...