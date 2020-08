Coronavirus, la decisione del governo: discoteche chiuse in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Il governo ha deciso di chiudere da subito in tutta Italia discoteche e qualsiasi luogo dove si tengono serate danzanti, dalle sale da ballo ai lidi a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia. A far intervenire il governo sono stati gli oltre 600 contagi di ieri, la crescita costante dei numeri e i ragazzi ricoverati in condizioni severe. La riunione governo-Regioni La decisione, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre è arrivata nel pomeriggio di domenica 16 agosto, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali per un vertice urgente, dopo il continuo aumento dei ... Leggi su tpi

LegaSalvini : NIENTE ZONA ROSSA AD ALZANO E NEMBRO: 'DECISIONE DEL GOVERNO'. I VERBALI INCHIODANO CONTE: HA MENTITO PER MESI - giornalettismo : Per valutare l'impatto di una decisione sul contagio da #coronavirus, servono 15 giorni. Oggi le #discoteche sono a… - LegaSalvini : ZONA ROSSA, I VERBALI INCHIODANO CONTE: HA MENTITO PER MESI - sscalcionapoli1 : Coronavirus, la decisione del governo: discoteche chiuse in tutta Italia. Mascherine obbligatorie anche all’aperto… - tuttonapoli : Coronavirus, la decisione del governo: discoteche chiuse in tutta Italia. Mascherine obbligatorie anche all'aperto… -