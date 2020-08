Coronavirus, è ufficiale: stop alle discoteche e ai luoghi da ballo, nuova stretta sulle mascherine [LIVE] (Di domenica 16 agosto 2020) Mentre in Europa sembra ormai reale l’arrivo della seconda ondata di Coronavirus, anche l’Italia si prepara con nuove misure e restrizioni. E’ arrivata poco fa l’ufficialità dal Governo: stop a discoteche e luoghi da ballo, sia al chiuso che all’aperto, da domani 17 Agosto fino al 7 Settembre. stop alle deroghe delle Regioni: le discoteche dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop. La misura giunge in un periodo caldo per l’emergenza Covid: nell’ultimo mese sono stati svariati i focolai generati in discoteche o luoghi di aggregamento per i giovani dove, ... Leggi su meteoweb.eu

