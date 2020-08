Coronavirus, bimba di 5 anni intubata in terapia intensiva a Padova: 'Sindrome a sangue e reni' (Di domenica 16 agosto 2020) commenta Una bambina di 5 anni è stata intubata in terapia intensiva dopo essere risultata positiva al Covid-19. È successo a Padova, dove la piccola era giunta in pronto soccorso con un'insufficienza ... Leggi su tgcom24.mediaset

