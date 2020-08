Cardi B ha già scelto la sua presidente (per il 2024) (Di domenica 16 agosto 2020) La rapper ha espresso il suo apprezzamento per Alexandria Ocasio-Cortez e la deputata le ha risposto Leggi su media.tio.ch

flaams : @sarahvdgens Quindi si, very very proud. Tanto usano anche le reaction pics di Cardi come se Cardi non avesse già e… - Baphomouse : Questo pezzo di Cardi B e Megan Thee Stallion sta facendo saltare i nervi a un po' di persone perché trovano volgar… - gual89 : @andoniopre a prescindere la tematica figa di cui cardi ha già parlato abbondantemente, ma proprio testo e beat osceni. - ElettroFerry : Basta fare odio verso kylie jenner, sapete solo criticare, qualunque cosa faccia. Già cardi l’ha spiegato perché l’… - chiaraiacovazzo : @_choose_love Ti vedo già a fare la diva come Cardi o Mulatto ??(non so se si è capito che è un complimento,spero di si) -

Ultime Notizie dalla rete : Cardi già Byron sfrenato: "l'antilope", "la tigre", la contessa sedicenne... Pangea.news