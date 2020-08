Calciomercato Napoli, Alex Meret pronto ad andare via anche in prestito (Di domenica 16 agosto 2020) Senza titolarità Alex Meret lascerà Napoli, anche in prestito per poter giocare con continuità e non perdere la Nazionale. L’esperienza non manca: il giovane portiere ha fatto spesso la differenza in campionato, in Coppa Italia e anche in Champions. Tutti ricordano le prodezze decisive in casa con il Liverpool e a Salisburgo. Difficile non ritenerlo un titolare del Napoli, ma Gennaro Gattuso preferisce il carisma e la capacità di David Ospina di far partire il gioco da dietro. A meno di soluzioni a sorpresa che non sono attualmente in programma, Alex Meret vivrà quindi un ritiro particolare, probabilmente insistendo sul lavoro specifico con i piedi. Tutto pur di convincere il tecnico a sovvertire ... Leggi su calciomercato.napoli

Come riferito dal collega di Sky, Mario Giunta, anche il Borussia Dormund si inserisce per accaparrarsi le prestazione di Allan, in scadenza e ormai separato in casa Napoli. La valutazione è sui 25 mi ...

Napoli, Milik non vuole stare un anno fermo: si riscalda la pista Roma

Arek Milik è prossimo a lasciare il Napoli. Il centravanti polacco non rientra più nei piani della società dopo il rinnovo non accettato dallo stesso giocatore.

