Bielorussia, Putin: “Pronti ad assistere Lukashenko con l’esercito”. Papa Francesco: “Dialogo, stop alla violenza” (Di domenica 16 agosto 2020) Vladimir Putin traccia la linea rossa che l’opposizione non deve varcare e si dice pronto a intervenire in appoggio all’alleato bielorusso, il presidente Alekasndr Lukashenko, sommerso dalle proteste dopo la rielezione per il sesto mandato. Nel corso del loro ultimo colloquio telefonico, il capo del Cremlino ha fatto sapere che la Russia ha acconsentito a fornire assistenza per la sicurezza se Minsk lo richiederà. Il presidente della Federazione ha promesso di “assistere”, se necessario, la Bielorussia “secondo il comune patto militare“. Il Cremlino afferma di aver discusso con Lukashenko “la situazione in Bielorussia, tenendo in considerazione la pressione che quella Repubblica sta subendo dall’esterno”. Il leader di Minsk ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

