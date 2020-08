Allerta Meteo Emilia Romagna: domani attese piogge intense, grandinate e raffiche di vento (Di domenica 16 agosto 2020) Torna il maltempo in Emilia-Romagna, dopo l’ondata di calore da bollino rosso del weekend nel Bolognese: dalla tarda mattinata di lunedi’ 17 agosto scatta un’Allerta gialla, moderata, per temporali in tutta l’Emilia e nel Ravennate. Sono attese piogge intense, grandinate e raffiche di vento su tutta la zona occidentale della regione e in pianura. Fenomeni che dovrebbero intensificarsi nel corso della notte e perdurare anche nella giornata di martedi’ 18 agosto. L’Allerta della Regione e’ in vigore dalla mezzanotte di stasera a quella tra lunedi’ e martedi’.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

