Thiago Alcantara: «Giocata come una finale. Sul Barcellona…» – VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) Thiago Alcantara ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la schiacciante vittoria del Bayern Monaco contro il Barcellona Thiago Alcantara ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la schiacciante vittoria del Bayern Monaco contro il Barcellona. Le sue parole. «E’ vero che il risultato ci dà più fiducia, ma sappiamo che si trattava di passare il turno, non abbiamo vinto niente, abbiamo giocato il partita come una finale per passare alle semifinali. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo. Le sensazioni della stagione? All’inizio è stato un ottovolante, ma con Flick abbiamo trovato il nostro calcio. City o Lione? Io voglio arrivare in finale. Il Barcellona? Per rispetto dei miei amici, del club in cui sono ... Leggi su calcionews24

