Si tuffa nel Lago Maggiore. Muore annegata a 16 anni (Di sabato 15 agosto 2020) Una ragazzina adolescente è morta nelle acque del Lago Maggiore. La sedicenne si era appena tuffata per un bagno con gli amici, intorno alle 17.45, ma dopo essere andata subito in difficoltà non è riuscita a tornare a riva, sulla spiaggia di Arolo di Leggiuno (Varese), ai confini con il Verbano.Sul posto, allertati dagli amici della giovane, sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero e la Guardia costiera del Lago Maggiore, ma per la sedicenne di origine araba non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato recuperato dopo oltre un’ora. Leggi su huffingtonpost

