Rivoluzione in difesa, cambiano i piani del Napoli: anche Maksimovic sul mercato (Di sabato 15 agosto 2020) cambiano i piani del Napoli per la difesa. A nove giorni dal ritiro di Castel di Sangro, Rino Gattuso rischia di perdere - o avere comunque con la valigia pronta - due dei tre centrali che si sono alternati nel corso della stagione. Leggi su tuttonapoli

OmniaFootball : @diegojuventus8 Non parliamo di trofei, ma della rivoluzione che ha portato nel mondo del calcio. Il falso 9, i ter… - sscalcionapoli1 : Rivoluzione in difesa, cambiano i piani del Napoli: anche Maksimovic sul mercato #calciomercato - RunawayAgain : Portieri, difesa e centrocampo sono a buon punto... mancano sicuramente un terzino ed un centrocampista. In attacco… - infoitsport : Napoli, pronta la rivoluzione in difesa: anche Maksimovic è sul mercato - internewsit : Inter, mini-rivoluzione in difesa: Godin risale, Kumbulla vicino. Skriniar out? - -