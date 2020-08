Rissa a Piazza Libertà tra extracomunitari, una persona trasportata al Moscati (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rissa a Piazza Libertà ad Avellino. Il tutto mentre il Vescovo, Mons. Arturo Aiello, celebrava la messa per festività della Madonna Assunta. Dapprima sono volate parole grosse, ma poi si è passato alle vie di fatto. Gli attori due extracomunitari che sono venuto alle mani sotto il porticato di Palazzo Ercolino. I due stranieri si sono affrontati a colpi di bottiglia. La Rissa è stata sedata dai militari dell’Arma del Carabinieri. Uno dei due ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Moscati per una ferita profonda al collo. Sul posto le forze dell’ordine che hanno riportato la calma dopo il deplorevole episodio. L'articolo Rissa a Piazza ... Leggi su anteprima24

Per chi vuole il contesto: in seguito ad una rissa in piazza hanno chiesto i documenti ad un ragazzo nero che non era coinvolto.

Con una indagine la Polizia di Siena ha fatto luce sui fatti accaduti in Piazza del Campo la notte fra martedì 7 e mercoledì 8 luglio. Due giovani senesi, entrambi ventenni, sono stati denunciati dall ...

Rissa a Valderice, interviene il sindaco Stabile: “I migranti coinvolti non erano ospiti del nostro Centro di accoglienza”

Con un apposito post, il sindaco di Valderice Francesco Stabile fa chiarezza su quanto avvenuto la notte scorsa nel centro di Valderice. “In un momento così difficile per il Paese Italia lasciare i si ...

