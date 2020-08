Pres. Lille presenta Gabriel: "Tra i 2 difensori più dominanti della Francia! Avrà successo ovunque" (Di sabato 15 agosto 2020) Gerard Lopez, Presidente del Lille, ufficializza in un'intervista alla BBC la cessione di Gabriel, ormai prossimo all'addio e molto vicino al Napoli: "Gabriel è giovane, estremamente potente, attualmente è uno dei due difen ... Leggi su tuttonapoli

Futuro? Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e una volta ricevuta l'offerta giusta la scelta è sua, come abbiamo fatto per Pépé e Osimhen. Ora ...“Gabriel è giovane, estremamente potente, attualmente è uno dei due difensori centrali più dominanti del campionato francese. Futuro? Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo ent ...