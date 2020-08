Passaggio a livello guasto? Una donna viene travolta e uccisa da un treno nel Lodigiano: la procura apre un’inchiesta (Di sabato 15 agosto 2020) Una donna è morta oggi, 15 agosto, investita dal treno regionale Milano-Mantova all’altezza del Passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona). La vittima, Elisa Conzadori, di 34 anni, era a bordo di una Citroen C1, sbalzata in un fosso all’impatto con il treno. La donna era originaria di Pizzighettone ed era alla guida di una Citroen C1 rossa, accartocciata dopo l’impatto con il convoglio di trenord. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta. La dinamica Da un primo sopralluogo, gli inquirenti hanno ritenuto che le sbarre del Passaggio a livello non si siano correttamente abbassate all’arrivo del convoglio, il treno 2651 di ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Travolta e uccisa dal treno per un guasto del passaggio a livello. La donna, 34 anni, abitava a Pizzighettone nel C… - Agenzia_Ansa : Passaggio a livello guasto, donna travolta e uccisa da un treno. Aveva 34 anni. L'incidente all'altezza del passagg… - fattoquotidiano : “Passaggio a livello guasto”: travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone - tulisso : Passaggio a livello guasto, donna travolta e uccisa dal treno - LucianaCiolfi : @AlbertHofman72 Vedono il messaggio sbagliato, il passaggio a livello era funzionante. -

Ultime Notizie dalla rete : Passaggio livello

Quando sono arrivati sul posto polfer e carabinieri, infatti, le barriere mobili sono state trovate alzate e intatte. Come sarebbe stato riferito da un testimone… Leggi ...Gli inquirenti sospettano che il passaggio a livello non funzionasse: per questo motivo una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un treno regionale di Trenord all’altezza del passaggio a live ...