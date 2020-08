Mauritius, la petroliera giapponese incagliata sulla barriera corallina sta per spezzarsi (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo venti giorni è arrivata al punto di non ritorno. La nave Mv Wakashio, incagliata dal 25 luglio su una barriera corallina al largo delle Mauritius, dove ha già sparso oltre 1.000 tonnellate di petrolio, sembra ormai prossima a rompersi in due. In queste settimane le squadre di salvataggio hanno fatto di tutto per pompare dalla nave le quasi 3.000 tonnellate di petrolio restanti. Si stima ne siano rimaste altre 90. Ma sabato mattina hanno riferito che le condizioni della nave “stavano peggiorando e potrebbe rompersi in qualsiasi momento”. Poco dopo, verso le 16.30 locali, “è stato osservato un importante distaccamento della sezione prodiera della nave”, come ha detto un soccorritore. Le immagini più recenti del resto mostrano l’Mv Wakashio sul punto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

