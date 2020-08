Il virus ferma la criminalità: meno reati tranne che sul web. In 1100 violano la quarantena (Di sabato 15 agosto 2020) Dossier del Viminale sulla sicurezza e l'ordine pubblico in Italia negli ultimi 12 mesi. Preoccupano le minacce ad amministratori e giornalisti. La ministra Lamorgese oggi a Milano Leggi su repubblica

cronaca_news : Il virus ferma la criminalità: meno reati tranne che sul web. In 1100 violano la quarantena - rosatoeu : Il virus ferma la criminalità: meno reati tranne che sul web. In 1100 violano la quarantena. Dossier del Viminale s… - repubblica : Il virus ferma la criminalità: meno reati tranne che sul web. In 1100 violano la quarantena - Ricochet6It : @_teo777 Secondo un noto sito di Bufale, 'chi non mette la mascherina,(naso,bocca totale), negazionista è!' e orama… - Teacucchia73 : RT @marco_gervasoni: Con la #lamorgese alla ferma e decisa guida (dei clandestini) il governo farà in modo che il virus non se ne vada. In… -

Ultime Notizie dalla rete : virus ferma Il virus ferma la criminalità: meno reati tranne che sul web. In 1100 violano la quarantena la Repubblica Coronavirus Veneto, 120 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. 522 in isolamento domiciliare

Lo riferisce il bollettino della Regione. Resta fermo invece il numero dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, 5.963, dei quali 143 presentano sintomi della malattia, e si conferma rispetto ...

Il virus ferma la criminalità: meno reati tranne che sul web. In 1100 violano la quarantena

Sul bilancio pesano, nel bene e nel male, i due mesi di lockdown. Che, giocoforza, hanno dato una mano al contenimento dei reati. Unica, parziale eccezione, come purtroppo hanno raccontato le cronache ...

Lo riferisce il bollettino della Regione. Resta fermo invece il numero dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, 5.963, dei quali 143 presentano sintomi della malattia, e si conferma rispetto ...Sul bilancio pesano, nel bene e nel male, i due mesi di lockdown. Che, giocoforza, hanno dato una mano al contenimento dei reati. Unica, parziale eccezione, come purtroppo hanno raccontato le cronache ...