Il Perugia retrocede in C, manichini dei giocatori appesi a un cavalcavia (Di sabato 15 agosto 2020) Macabra protesta dei tifosi biancorossi nella notte tra venerdì e sabato: alcuni manichini con indosso le maglie del di quest'anno, appena retrocessi in serie C, sono stati appesi a un cavalcavia ... Leggi su leggo

Gazzetta_it : #Pescara salvo ai rigori! Il #Perugia di Oddo retrocede in C - infoitsport : Il Perugia retrocede in Serie C, i tifosi 'impiccano' tre giocatori ad un cavalcavia - infoitsport : Il Perugia retrocede in C, manichini dei giocatori appesi a un cavalcavia - YouTvrs : Melchiorri-gol non basta, il Perugia retrocede - ideaRACatania : Nella gara di ritorno dei #PlayOut di @Lega_B 19/20 il @ACPerugiaCalcio batte il @PescaraCalcio per ????2 a ??1. La… -