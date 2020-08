Il Lombardia – Caduta shock di Evenepoel: sbatte contro il muro e poi giù da un ponte! [VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Momenti di paura durante Il Lombardia 2020 per la brutta Caduta di Remco Evenepoel. Il campioncino belga ha perso il controllo della sua bici finendo contro un muretto: nell’impatto è stato sbalzato via, finendo oltre il parapetto e cadendo al di sotto di un ponte. L’ambulanza è subito accorsa sul posto, il ciclista è cosciente ma è stato trasportato in ospedale. 🚨 El accidente de Remco Evenepoel 🇧🇪 en el Giro de Lombardia 🇮🇹 Transmisión de la RAI. Las primeras informaciones dicen que está consciente. pic.twitter.com/2mcQ4hDPEZ — Héctor Edo. Chavez (@hectorechavez) August 15, 2020 L'articolo Il Lombardia – Caduta ... Leggi su sportfair

Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri nel vuoto in discesa - Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri ne... - Agenzia_Ansa : #ciclismo Brutta caduta del corridore belga Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago… - marseillais782 : RT @RaiSport: ????? #GirodiLombardia, le immagini della caduta di Remco #Evenepoel #iLombardia #ciclismo @Il_Lombardia #RemcoEvenepoel htt… - frankietheone1 : RT @RepubblicaTv: Giro di Lombardia, il ciclista Evenepoel sbanda e vola nel vuoto oltre un muretto: Impressionante caduta al Giro del Lomb… -