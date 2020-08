Il giallo della Dj morta e del piccolo Gioele: le quattro ipotesi al vaglio degli inquirenti (Di sabato 15 agosto 2020) Proseguono senza sosta anche a Ferragosto, per il 12esimo giorno consecutivo, le ricerche di Gioele Mondello, 4 anni, scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia. Anche oggi 70 uomini tra vigili del fuoco, forestali, protezione civile, polizia e carabinieri del gruppo Cacciatori di Sicilia stanno perlustrando la zona dove è stata trovata morta la donna e quelle limitrofe con l’aiuto di droni e cani molecolari. Controllati anche casolari e pozzi.Le indagini, coordinate dalla Procura di Patti, proseguono in tutte le direzioni; resta aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio e sequestro di persona. Grazie al video recuperato a Sant’Agata di Militello prima che la donna avesse un incidente in galleria c’è un punto fermo: il bimbo era vivo a ... Leggi su huffingtonpost

Infine si batte anche la pista dell’omicidio da parte di qualcuno magari incontrato sul posto. Da giorni uomini della scientifica stanno analizzando i tabulati telefonici, il pilone nei pressi del ...

L'incidente e i testimoni scomparsi. Le domande senza risposta sulla sorte di Viviana e Gioele

Di certo c'è solo che Viviana è morta. E le indagini hanno imboccato, con ragionevole certezza, la pista del suicidio. Sulla fine di Viviana Parisi e, soprattutto, sulla sorte di suo figlio, Gioele Mo ...

