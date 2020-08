Il boicottaggio di Trump funziona: le poste americane avvertono che i voti potrebbero non arrivare in tempo (Di sabato 15 agosto 2020) C'è il serio rischio che le poste americane, che sono state sottoposte da Trump a un piano di riorganizzazione e taglio dei costi, che ha allungato i tempi di consegna della corrispondenza, non ... Leggi su globalist

Arsenio_ : @alanfriedmanit Buongiorno signor @alanfriedmanit Che cosa sa lei su questo presunto boicottaggio di Trump verso l… - leganerd : Le grandi aziende USA si preoccupano per la situazione di WeChat ? - papa_samuele : ?? {sputnik arabo Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso una conferenza stampa dopo un boicottaggi… - Bolzanina76 : Trump vs tik tok Per come la vedo io gli è rimasto sul gozzo il boicottaggio della sua convention (scusate non rico… -

C'è il serio rischio che le poste americane, che sono state sottoposte da Trump a un piano di riorganizzazione e taglio dei costi, che ha allungato i tempi di consegna della corrispondenza, non riesca ...

Medio Oriente, la "storica pace" spacca il fronte arabo e musulmano. A gioire resta Trump

Il giorno dopo lo “storico accordo”, i toni trionfalistici, e di parte, lasciano spazio a considerazioni più accorte, meditate che delineano, sul fronte arabo e musulmano, un ventaglio di posizioni op ...

