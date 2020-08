Il Bayern Monaco ridicolizza e travolge il Barcellona per 8-2 (Di sabato 15 agosto 2020) Una brutta sconfitta per Messi e compagni. e si qualifica per le semifinali di Champions League. I campioni di Germania infliggono una umiliazione storica a Messi e compagni vincendo con doppietta di Muller e i gol degli ex interisti Perisic e Coutinho (doppietta), Gnabry, Kimmich e Lewandowski. In semifinale affronteranno la vincente di Manchester City-Lione. L’esperienza di Setien sulla panchina blaugrana sembra giunta al termine dopo questa incredibile sconfitta. I bavaresi vanno a velocità doppia rispetto ai blaugrana e sono devastanti in attacco. Dopo 4′ la squadra di Flick è già avanti grazie a una rete di Muller dopo una bella combinazione con Lewandowski, i catalani reagiscono e pareggiano grazie a un autogol di Alaba, poi colpiscono un palo con Messi. I tedeschi riprendono il controllo della situazione e fanno vivere agli spagnoli 10 ... Leggi su laprimapagina

