Higuain, pronto l’addio alla Juventus: può tornare in Spagna con Di Maria (Di sabato 15 agosto 2020) L'eliminazione contro il Lione in Champions League potrebbe essere stata l'ultimo capitolo dell'avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il Pipita sembra ormai tagliato fuori dal progetto tecnico dei bianconeri e starebbe valutando l'ipotesi di trasferirsi altrove. L'attaccante argentino ha comunque diversi estimatori e potrà valutare le proposte che arriveranno nelle prossime settimane.caption id="attachment 874661" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionRITORNOSecondo quanto riportato da Don Balon, Higuain potrebbe tornare in Spagna. La città sarebbe la stessa che ha lasciato nel 2014: Madrid. Tuttavia la pretendente non sarebbe il Real, ma l'Atletico, scottato dall'eliminazione in Champions League contro il Lipsia. Il tecnico Diego Simeone ha fatto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Higuain, pronto l'addio alla Juventus: può tornare in Spagna con Di Maria - - carmela19921 : RT @IlPirlismo: Piqué pronto a farsi da parte per il bene del Barcellona, Khedira ed Higuain attaccati al loro contratto come delle sanguis… - bonaldo_mattia : RT @IlPirlismo: Piqué pronto a farsi da parte per il bene del Barcellona, Khedira ed Higuain attaccati al loro contratto come delle sanguis… - IlPirlismo : Piqué pronto a farsi da parte per il bene del Barcellona, Khedira ed Higuain attaccati al loro contratto come delle… - vincejes : @Hyperrita @dorinileonardo Questa risposta mi fa capire che tu e’ il calcio siete come cicciolina e la verginità. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain pronto Higuain, pronto l’addio alla Juventus: può tornare in Spagna con Di Maria ItaSportPress Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi

Riunione fiume in casa Juve, tra i dirigenti e il nuovo tecnico Andrea Pirlo, per definire le strategie di mercato della prossima stagione. Netta la differenza con il predecessore Sarri, tenuto sempre ...

Higuain, il padre rilancia: "Non vuole lasciare la Juventus". Tegola per Pirlo e Agnelli

Gonzalo Higuain, negli ultimi due anni, sembra il lontano parente del calciatore ammirato in passato. La Juventus non riesce a cederlo. Gonzalo Higuain non vuole lasciare la Juventus. I bianconeri, do ...

Riunione fiume in casa Juve, tra i dirigenti e il nuovo tecnico Andrea Pirlo, per definire le strategie di mercato della prossima stagione. Netta la differenza con il predecessore Sarri, tenuto sempre ...Gonzalo Higuain, negli ultimi due anni, sembra il lontano parente del calciatore ammirato in passato. La Juventus non riesce a cederlo. Gonzalo Higuain non vuole lasciare la Juventus. I bianconeri, do ...