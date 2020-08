GP d’Olanda 2021- Lammers : “Non abbiamo ancora una data” (Di sabato 15 agosto 2020) Quest’anno, la Formula 1 tornerà in Olanda dopo 35 anni, ma il coronavirus ha creato diversi problemi e dovremo aspettare un altro anno per il ritorno del GP d’Olanda a Zandvoort. Jan Lammers ci fa sapere che Zandvoort è ancora molto lontando dall’impegno nell’organizzazione della possibile data nel calendario per il 2021. GP d’Olanda “Non ci sto ancora lavorando” “Non credo che stia succedendo in questo momento. Sono tutti casi ipotetici. Basta guardare i fatti. Certo, si pensa a molte cose”, dice Lammers al tavolo del Formule 1 Café di Ziggo Sport. Secondo Lammers è importante per ora raccogliere quanti più fatti possibili. “No, non abbiamo ... Leggi su sport.periodicodaily

