Effetto Covid, criminalità: in un anno calo dei delitti del 18% - Ma sono aumentati i femminicidi nel lockdown (Di sabato 15 agosto 2020) In un anno calo dei delitti del 18,2%: da 2.338.073 a 1.912.344. Una flessione attribuibile all'emergenza Covid. sono i dati forniti dal Viminale in occasione della conferenza stampa di Ferragosto del ... Leggi su tgcom24.mediaset

Un Ferragosto insolito per le spiagge marsalesi. Sarà stato l’effetto Covid o l’ordinanza del sindaco che lasciava intendere serrati controlli, fatto sta che lungo il litorale sud lilybetano non si è ...

Criminalità, effetto Covid: in un anno calo dei delitti del 18%. Ma boom di reati informatici

In un anno calo dei delitti del 18,2%: dai 2.338.073 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 ai 1.912.344 registrati dall’1 agosto 2019 al 31 luglio di quest’anno. Una flessione attribuibile a lockdo ...

