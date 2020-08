Decreto agosto in vigore: ecco il testo (Di sabato 15 agosto 2020) Pubblicato in Gazzetta il testo definitivo del Decreto agosto, approvato salvo intese nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri e in vigore dal 15 agosto 2020. Il Decreto n. 104/2020 (sotto allegato) fa un ulteriore ricorso all'indebitamento, comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro solo per il 2020, al fine di sostenere il sistema produttivo e supportare la ripresa dopo la crisi emergenziale dovuta al Coronavirus. Molti gli interventi e le misure previste negli ambiti più svariati: dal lavoro al fisco passando per il turismo e le imprese. Per approfondimenti vai al nostro speciale Decreto agosto: tutte le misure... Leggi su studiocataldi

CottarelliCPI : Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 c… - ItaliaViva : 'L'articolo che ho voluto nel decreto agosto, incentiva con liquidità i ristoranti che hanno aperto e quelli che no… - sole24ore : Il capo dello Stato firma il decreto Agosto lievitato a 115 articoli. Domani lo speciale del Sole 24 Ore… - miriotti : RT @CottarelliCPI: Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 conces… - LindaLicari : RT @CottarelliCPI: Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 conces… -