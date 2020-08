Chat Instagram e Messenger unite in un nuovo aggiornamento (Di sabato 15 agosto 2020) Le Chat di Messenger e Instagram unite da un nuovo aggiornamento. L’unione di Facebook, Instagram e Whatsapp annunciata lo scorso anno sta lentamente, ma inesorabilmente andando avanti.Facebook sembra aver attivato l’interruttore sull’integrazione dei sistemi di Chat per Instagram e Messenger su dispositivi iOS e Android.All’apertura dell’app mobile di Instagram potresti notare il messaggio “C’è un nuovo modo di inviare messaggi su Instagram” con un elenco di funzionalità tra cui un “nuovo aspetto colorato per le tue Chat“, più reazioni emoji, scorrimento ... Leggi su pantareinews

