Bonus bici e monopattini: «Al via a settembre, soldi sul conto entro 15 giorni. Non ci sarà il click day nè un’app» – Le anticipazioni (Di sabato 15 agosto 2020) Finalmente arriva la buona notizia. Il Bonus bici e monopattino verrà erogato dal mese di settembre e non tramite un’applicazione. Basterà collegarsi sul sito del ministero dell’Ambiente («che stiamo già testando») e compilare un form dove verrà richiesta la fattura o lo scontrino parlante (non lo scontrino semplice, badate bene) e ovviamente il codice Iban. entro 10-15 giorni avverrà l’accredito direttamente sul conto corrente. Una regola che vale sia per gli acquirenti che per i venditori. Non ci sarà il tanto temuto «click day» e prima di tutto verranno soddisfatti i cittadini che hanno già acquistato i mezzi. A confermarlo, in anteprima a Open, sono fonti qualificate del ... Leggi su open.online

