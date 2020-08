Atletica, Tortu superlativo in Svizzera: 100 metri in 10”12 e prima posizione (Di sabato 15 agosto 2020) Il meeting svizzero di Ferragosto ha mostrato un testa a testa straordinario fra i velocisti italiani Filippo Tortu e Marcell Jacobs, con il primo atleta menzionato superiore in toto nei 100 metri. Tortu ha fatto registrare un doppio successo nello scontro personale con il connazionale, facendo registrare un 10”16 ed un 10”18, per poi conquistare una vittoria in finale con un tempo di 10”12, precedendo l’olandese Joris Van Gool ed il ghanese Sean Safo Antwi. Quarta posizione per l’azzurro texano sopra citato, in 10”23: le alture di La Chaux-de-Fonds non hanno mostrato il miglior Jacobs, ma un superlativo Tortu. Leggi su sportface

