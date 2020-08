Wall Street parte debole (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi all’insegna della debolezza, scontando le preoccupazioni per l’andamento dei contagi di Covid-19 e l’esito non scontato del pacchetto di aiuti in fase di discussione al Congresso. Frattanto, il dato della produzione industriale, migliore delle attese, ha compensato quello deludente delle vendite al dettaglio. Segnalato anche un balzo della produttività e del costo del lavoro nel 2° trimestre, falsato dalle misure assunte in risposta alla crisi sanitaria. A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 27.768 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.366 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,11%); sotto la parità ... Leggi su quifinanza

tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole - paolocalcinari : RT @MilanoFinanza: Wall Street debole in avvio. Milano in rosso con spread a 141 - buancaxx : sempre perco tudo pra margot robbie de lobo de wall street - MilanoFinanza : Wall Street debole in avvio. Milano in rosso con spread a 141 - fintechIT : RT @OvalMoney: Cos'è successo sui mercati in queste settimane? Ce ne parla Francesco Casarella di Colazione a Wall Street nel nostro appunt… -