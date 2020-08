Veneto, crescono i contagi: 127 in un giorno. Marche-record: mai così tanti positivi da inizio maggio (Di venerdì 14 agosto 2020) Cresce il numero dei contagiati in : nelle ultime 24 ore i positivi sono 127 in più, portando il dato totale dei casi registrati a oggi a 21.012. I pazienti attualmente positivi al sono 1.470 mentre i ... Leggi su leggo

Cresce il numero dei contagiati in Veneto: nelle ultime 24 ore i positivi sono 127 in più, portando il dato totale dei casi registrati a oggi a 21.012. I pazienti attualmente positivi al Covid sono 1.

Sei morti nelle ultime 24 ore. Solo la Valle d'Aosta non registra positivi. Il monitoraggio settimanale: situazione in peggioramento Con il Ferragosto alle porte e gli italiani in giro nei giorni clou ...

Sei morti nelle ultime 24 ore. Solo la Valle d'Aosta non registra positivi. Il monitoraggio settimanale: situazione in peggioramento Con il Ferragosto alle porte e gli italiani in giro nei giorni clou ...