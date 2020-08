Trump, tutti scrivono falsi libri su di me (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 14 AGO - "tutti scrivono falsi libri su Donald Trump e sui repubblicani, così come lo è il Fake Dossier, che si è rivelato essere una frode totale di Hillary Clinton e dei ... Leggi su corrieredellosport

fabiochiusi : Tutti i segnali per immaginare uno scenario antidemocratico per gli USA ci sono, ma non leggo grandi dibattiti in m… - iconanews : Trump, tutti scrivono falsi libri su di me - fabiogranata : L’accordo siglato tra Emirati Arabi e Israele fa emergere ciò che era già a tutti chiaro in termini di interessi co… - convenzionale : @parentetweet Trump non ha tutti i torti: la doccia ?? è la doccia - IAlianna_ : Tutti scrivono libri fasulli su Donald Trump e sui repubblicani, proprio come il Fake Dossier, che si è rivelato es… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump tutti Trump, tutti scrivono falsi libri su di me - Ultima Ora Agenzia ANSA Tensione nel Mediterraneo: asse Macron-Trump – Aggiornamenti

[Aggiornamento 14 agosto 2020 ore 18.00] – “Mi sono intrattenuto con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla situazione che si sta sviluppando nel Mediterraneo orientale, in Libia ...

Donald Trump, il fartello Robert ricoverato in ospedale: “È molto grave” – VIDEO

Robert Trump, il fratello del presidente americano Donald Trump, è stato ricoverato all’ospedale, sembra che le sue condizioni siano gravi Il fratello di Donald Trump, Robert Trump, è stato ricoverato ...

[Aggiornamento 14 agosto 2020 ore 18.00] – “Mi sono intrattenuto con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla situazione che si sta sviluppando nel Mediterraneo orientale, in Libia ...Robert Trump, il fratello del presidente americano Donald Trump, è stato ricoverato all’ospedale, sembra che le sue condizioni siano gravi Il fratello di Donald Trump, Robert Trump, è stato ricoverato ...