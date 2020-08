Trump mette in dubbio la cittadinanza di Harris come fece con Obama (Di venerdì 14 agosto 2020) Il lupo perde il pelo ma non il vizio, come si suol dire. Trump ci ricasca e, dopo aver palesato di non gradire la scelta di Joe Biden per la candidata a vice, la attacca come ha fatto in passato con Obama. Stando alle parole dell’attuale presidente Usa Kamala Harris non sarebbe eleggibile per via della cittadinanza. La questione, però, è inesistente considerato che la candidata afroamericana è nata a Oakland, in California. LEGGI ANCHE >>> Lo shampoo di Trump: «Per capelli perfetti serve più acqua», il governo aumenta la pressione dei rubinetti Kamala Harris è cittadina americana Kamala Harris nasce in Oakland (California) il 20 ottobre 1964 da due genitori ... Leggi su giornalettismo

