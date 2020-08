Serena Enardu, alla festa di compleanno con la gemella spunta la torta choc (Di venerdì 14 agosto 2020) Orrore alla festa di compleanno. Le gemelle Elga e Serena Enardu hanno pubblicato su Instagram foto e video della torta di una loro amica. Ma a saltare agli occhi è stata l'ignobile decorazione: una bandierina con la svastica nazista. Nessuna vergogna: la festeggiata fa ironia sul simbolo dell'Olocausto, mentre l'ex tronista con il marito e l'ex concorrente (a forza) del GFVip 4 ridono in modo sguaiato e scherzano senza avere la minima cognizione della gravità del gesto. Anzi, nel video postato su Instagram, Serena ride compiaciuta per la trovata e con grande superficialità dice: "L'ignoranza non ha fine... noi avevamo chiesto una bandierina della pace". Io non ho parole, anche il video pic.twitter.com/Uz1EpGqzcD — ... Leggi su iltempo

