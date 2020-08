Raggi, 'momento del riscatto, non fermare rivoluzione' (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA, 14 AGO - "Questo è il momento del riscatto", scrive la sindaca Virginia Raggi in un post sul Fb ribadendo al sua candidatura ed elencando quanto fatto in una sorta di manifesto per la campagna ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Raggi momento La Raggi incassa il via libera degli scritti M5S al secondo mandato. “Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. Questo è il momento del riscatto”

“Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. #Insieme. Grazie a tutti per il sostegno e l’incoraggiamento che non avete mai fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra: uniti vinceremo le ...

M5s, da Rousseau via libera al terzo mandato e alle alleanze col Pd. Di Maio: "Nuova era"

Roma, 14 agosto 2020 - Una "nuova era", la definisce l'ex capo politico Luigi Di Maio. Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì sulla piattaforma Rousseau alla possibilità di alleanze con i ...

