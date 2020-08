Quel pasticciaccio brutto del Comitato tecnico scientifico sulla scuola in 10 mosse (Di venerdì 14 agosto 2020) Forse, per capire il pasticciaccio brutto del Comitato tecnico scientifico sulla scuola, occorre ricapitolare che cosa è accaduto in questi mesi sul distanziamento in classe. Nessun giornale ha il coraggio di puntare il dito sul Cts, tutti riferiscono la notizia come nulla fosse. Ed ecco qui i fatti, come possono apparire leggendo le notizie di oggi: si potrà andare in classe derogando al metro di distanza, obbligatorio. Tutti contenti, lieto fine. Ma come? Due ministeri, un super commissario, otto milioni di studenti e 40mila istituti scolastici da giorni stanno ballando come matti, intorno a dei vincoli che si dicevano insuperabili, e adesso, come per magia si fa il tana libera tutti? Chi ha letto i miei articoli su TPI e le mie prese di posizioni in tv ... Leggi su tpi

Reartwo : @_MicroMega_ @tomasomontanari @faustocnigrelli @Filippocelata @DD_Forum @fabriziobarca @lonelyplanet_it @Comuneinfo… - Roky99760738 : RT @per_2020: Per porre rimedio all'errore madornale della #riforma non bastano #correttivi tardivi ma dire NO a un disastro che rischia di… - donatella662 : RT @per_2020: Per porre rimedio all'errore madornale della #riforma non bastano #correttivi tardivi ma dire NO a un disastro che rischia di… - danieledv79 : RT @per_2020: Per porre rimedio all'errore madornale della #riforma non bastano #correttivi tardivi ma dire NO a un disastro che rischia di… - ArturoSaronno : RT @per_2020: Per porre rimedio all'errore madornale della #riforma non bastano #correttivi tardivi ma dire NO a un disastro che rischia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel pasticciaccio Quer pasticciaccio brutto su Trenitalia L'HuffPost Quel pasticciaccio brutto del Comitato tecnico scientifico sulla scuola in 10 mosse

Forse, per capire il pasticciaccio brutto del Comitato tecnico scientifico sulla scuola, occorre ricapitolare che cosa è accaduto in questi mesi sul distanziamento in classe. Nessun giornale ha il cor ...

La bomba a orologeria del pasticciaccio brutto dei furbetti: Scoperto a maggio, diffuso oggi: chi è il regista occulto?

Perché Tridico fa sapere di essere molto arrabbiato minacciando querele? Perché qualcuno lo ha indicato come l’orchestratore di una campagna, o meglio di una caccia alle streghe, che cade a fagiolo al ...

Forse, per capire il pasticciaccio brutto del Comitato tecnico scientifico sulla scuola, occorre ricapitolare che cosa è accaduto in questi mesi sul distanziamento in classe. Nessun giornale ha il cor ...Perché Tridico fa sapere di essere molto arrabbiato minacciando querele? Perché qualcuno lo ha indicato come l’orchestratore di una campagna, o meglio di una caccia alle streghe, che cade a fagiolo al ...