Previsioni Meteo, aria più fresca scaccia il caldo dall’Europa: maltempo e crollo termico di 10-15°C da Londra fino alle Alpi (Di venerdì 14 agosto 2020) I Paesi come Regno Unito, Francia e Germania che hanno subito un super caldo negli ultimi giorni avranno un po’ di sollievo nel corso del weekend. Per due giorni della scorsa settimana, Parigi ha toccato i +38°C, mente alte comunità, da Nantes a Berlino e Londra, hanno raggiunto +35°C per diversi giorni. L’alta pressione responsabile di queste temperature elevate ora si sposterà verso est, lasciando l’Europa centro-occidentale e consentendo un cambiamento del pattern. Senza l’alta pressione, le tempeste saranno in grado di muoversi più facilmente sul continente, portando pioggia, nuvole e nuove masse d’aria che contribuiranno a rinfrescare gran parte dell’area. Lunedì 17 agosto Una tempesta porterà alcune ondate di rovesci e temporali ... Leggi su meteoweb.eu

