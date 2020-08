Positano, presa la banda delle truffe agli anziani. Plauso del sindaco all’Arma (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPositano (Sa) – È stata bloccata a Positano la banda di truffatori che, da giorni, aveva messo a segno una serie di colpi, raggirando senza scrupoli gli anziani in diversi comuni della Costiera, nei quali i sindaci erano scesi in campo con propri avvisi per cercare di tutelare ed avvertire i cittadini. Ed è stato proprio il sindaco di Positano ad annunciare l’arresto dei due che avevano appena tentato di portare via dei soldi ad un’anziana di Montepertuso, esprimendo una serie di elogi ai militari, protagonisti anche di altre importanti operazioni. Oltre ad aver bloccato i truffatori senza scrupoli, è stata recuperata, ad Agerola, la bicicletta sottratta ieri mattina ad un residente, ed è stato fermato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Positano presa Positano, presa la banda delle truffe agli anziani. Plauso del sindaco all'Arma anteprima24.it Coronavirus, ad Amalfi obbligo di mascherina all’aperto fino al 24.

Si avvicina il Ferragosto e molti dei comuni ad elevata affluenza turistica prendono provvedimenti in termini di prevenzione del contagio dal covid-19. A tal proposito, dopo l’ordinanza del comune di ...

Le terrazze da cui ammirare la Costiera amalfitana

Ecco dove bere un aperitivo o gustare un risotto al limone di Amalfi per godersi i migliori panorami su Positano e Praiano. Fino a scorgere i faraglioni di Capri PRAIANO. «È un tipo di turismo che ved ...

Si avvicina il Ferragosto e molti dei comuni ad elevata affluenza turistica prendono provvedimenti in termini di prevenzione del contagio dal covid-19. A tal proposito, dopo l’ordinanza del comune di ...Ecco dove bere un aperitivo o gustare un risotto al limone di Amalfi per godersi i migliori panorami su Positano e Praiano. Fino a scorgere i faraglioni di Capri PRAIANO. «È un tipo di turismo che ved ...