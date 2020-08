“Ora faccio io”. Viviana Parisi, la decisione coraggiosa della zia di Gioele (Di venerdì 14 agosto 2020) Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sabato scorso ai piedi di un traliccio nei boschi di Caronia (Messina). L’area della ricerca ieri si è allargata, dopo il vertice che si è tenuto in Prefettura con i soccorritori e gli inquirenti, ma sempre nella zona tra il luogo in cui la donna ha avuto l’incidente in una galleria sulla A20 Messina-Palermo e il luogo del ritrovamento del copro di Viviana Parisi. Ieri sembrava esserci una svolta, nel pomeriggio, quando il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo si è presentato sul luogo del ritrovamento con una geologa esperta di sottosuoli per un sopralluogo. Si cercano altre tracce. Ma del bimbo ancora nessuna ... Leggi su caffeinamagazine

AMorelliMilano : CINQUE ANNI DI DISASTRI NON BASTAVANO. “Lo faccio o tornano quelli di prima”. Peccato che quelli di prima ora sono… - paoletto11 : @giancarlogigli2 @PoliticaPerJedi Ormai i buoi sono scappati . Il danno è fatto . Io sai cosa faccio ora ? Mi facci… - meIevisione : stanno facendo un concerto di trombe trombetti tromboni nella piazza davanti casa prrrr ora mi metto in balcone e f… - orbitnoir : @letterstomoonie Aggiungici poi la spedizione?? che vabbè se la compri ora sarà di 25$ dollari. Ne faccio davvero a meno?? - _Overthinkingg_ : Ho aggiornato il cve ora lo salvo e lo mando alla cooperativa dove lavoravo l'anno scorso, almeno in attesa dei concorsi faccio qualcosina -