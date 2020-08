Nonno spara nipotino alla testa con la pistola, arriva la tragica notizia: nulla da fare per il piccolo (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma. nulla da fare per il piccolo di 7 anni che nella giornata di ieri è arrivato al Policlinico Umberto I con una ferita d’arma da fuoco alla testa. Il bambino era a casa del Nonno, in via Val Sillaro, zona Conca d’oro, quando è stato colpito accidentalmente dal proiettile di una delle pistole del … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

