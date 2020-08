Neonato ucciso e abbandonato in una borsa: dopo 32 anni arrestata la madre (Di venerdì 14 agosto 2020) Lesa Lopez, 52enne residente in California, è stata arrestata a 32 anni di distanza dalla nascita del figlio, con l’accusa di averlo ucciso e di averne occultato il cadavere subito dopo il parto. Ad incastrare la donna a più di tre decadi di distanza sarebbe stato il test del DNA, che avrebbe consentito agli investigatori di ricostruire l’intera vicenda. Il Neonato abbandonato in una borsa La macabra scoperta risaliva all’ormai lontano maggio 1988, quando due bambini si erano imbattuti nel corpo senza vita di un Neonato, abbandonato all’interno di una borsa. La successiva autopsia, secondo cui il piccolo sarebbe stato ancora vivo al momento della nascita, aveva spianato la ... Leggi su thesocialpost

