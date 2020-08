NAGELSMANN, IL PREDESTINATO (Di venerdì 14 agosto 2020) Finals 2020. Una storia inimmaginabile. Il Psg di Thiago Silva che di anni ne ha 35 e il Lipsia con Julian NAGELSMANN che di anni ne ha 33. Voi direte, che c’è di strano? Nulla, a prima vista. Ma cambia tutto se NAGELSMANN è il tecnico dei Tori Rossi: che alla loro seconda partecipazione in Champions League sono arrivati in semifinale dopo aver battuto l’Atletico Madrid. Il tecnico-ragazzino, che molti accostano allo “Special One”, è l’allenatore più giovane ad arrivare così lontano in UCL. Un record difficile da battere vista la giovane età. Una carriera mancata da calciatore per i troppi infortuni, ed eccolo ora su una delle panchine più belle della Germania con un calcio moderno fatto di appunti, slide sul maxischermo e tanti droni a riprendere gli allenamenti. Maniaco dei ... Leggi su alfredopedulla

LIPSIA - Il più giovane allenatore a raggiungere una semifinale di Champions League. Gli anni sono 33, nome e cognome Julian Nagelsmann. Il tecnico del Lipsia, dopo aver eliminato l'Atletico Madrid de ...

La favola Lipsia prosegue: 2-1 all’Atletico Madrid e semifinale di Champions contro il Psg. Da non credere. Nemmeno la cessione di Timo Werner al Chelsea e l’esperienza dell’Atletico hanno frenato la ...

