Michelle Hunziker coi cuccioli e un look che fa subito centro: quanto costano top e gonna (Di venerdì 14 agosto 2020) Nella bellissima famiglia allargata di Michelle Hunziker non mancano gli amici a quattro zampe. La conduttrice, che è sposata con Tomaso Trussardi da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste, si mostra spesso sui social con i suoi adorati cani, i barboncini Leone e Lilly, e di recente c’è stato un nuovo arrivo in casa. In occasione del compleanno di Tomaso, Michelle gli ha regalato un meraviglioso esemplare di levriero grigio che è stato ribattezzato Odino e che ricorda alla perfezione il celebre logo della Maison Trussardi, che infatti dal 1973 è rappresentata dal levriero come simbolo di tradizione, eleganza, dinamicità e spirito di innovazione. La svizzera più famosa d’Italia ha subito presentato l’ultimo arrivato in famiglia ai suoi tantissimi fan di ... Leggi su caffeinamagazine

