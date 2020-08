Maturi 2020: “Siamo diventati adulti con la pandemia. E non è andato tutto bene” (Di venerdì 14 agosto 2020) Cambiare prospettiva, ascoltare e cercare di capire cosa c’è nella testa dei ragazzi che hanno fatto l’esame di Maturità durante l’emergenza coronavirus e che ora, all’ingresso del “mondo adulto”, si trovano davanti una società completamente stravolta. Un momento di passaggio, fatto di scelte e cambiamenti, delicato per ogni diciottenne, che mai come adesso rappresenta un salto nel buio. Dal “come sarà ora l’Università” alla paura di viaggiare, dalla socialità fatta di distanziamento e mascherine fino al rapporto con gli adulti che “hanno mentito”: loro sono Beatrice, Chiara, Marcus, Benedetto, Gabriele, Sofia e Beatrice. . .”Maturi 2020″ è un progetto basato sull’ascolto dei ... Leggi su udine20

