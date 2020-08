Le vere colpe (non penali) di Conte (Di venerdì 14 agosto 2020) Gli avvisi di garanzia notificati al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, per la gestione della pandemia di coronavirus, non devono incoraggiare l'area politica di centrodestra ad assumere reazioni speculari a quelle che si manifestano a sinistra, con la canea criminalizzatrice, ogni qualvolta un loro avversario è sottoposto ad indagine. Fare i Travaglio di destra significa legittimare l'ossessione giustizialista del "travaglismo" e dei suoi affiliati, che hanno un rapporto erotizzante con le inchieste giudiziarie, direzionate verso una sola parte politica, con cui instaurano un'attrazione eccitante per campagne unilaterali di demonizzazione. Ricordiamo che il Fatto Quotidiano è una sorta di house organ dei 5 Stelle che ne ispira ed ... Leggi su nicolaporro

PsicheMKD : @dopiot @megon54146996 @gparagone E' una questione morale, non legale. Hanno fatto bene? Per me no. Però invece di… - fearlessdosed : @onlywithaz -Tue VERE colpe se ne hai! Fatti rispettare e fai sentire la tua assenza.. Se poi non dovessero mai ric… - MaurizioVoltini : @JCimador Ne scriverò meglio sul mio blog appena avrò finito un paio di cose di 'lavoro vero', ma pur se ovviamente… - HenyElati : Grande dunque lui punta sempre le colpe su ciò che è più grande di lui ma alla fine di risposte vere concrete non n… - Batman91307601 : @GuidoCrosetto #Sarri non ha tutte le colpe. Ma sicuramente ha sbagliato forma e sostanza, e tempi/modi negli ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : vere colpe Le vere colpe (non penali) di Conte Nicola Porro Marco Pilato, modello per Buffon che lasciò il calcio a soli 21 anni

"Diventa la metà di quello e sarai un ottimo portiere": così Marco Pilato veniva presentato a Gigi Buffon. Poi l'addio: "Dominavano solo i soldi". Stefano Turati: 18 anni. Gigio Donnarumma: 16 anni. T ...

Virginia Raggi ignora la zona grigia

Lo schema politico e culturale dei 5 stelle è lo stesso del 2016: non far tornare quelli di prima. Ma da allora a oggi qualcosa ha incrinato, per sempre, l’immagine del Movimento. di Paolo Berdini “No ...

"Diventa la metà di quello e sarai un ottimo portiere": così Marco Pilato veniva presentato a Gigi Buffon. Poi l'addio: "Dominavano solo i soldi". Stefano Turati: 18 anni. Gigio Donnarumma: 16 anni. T ...Lo schema politico e culturale dei 5 stelle è lo stesso del 2016: non far tornare quelli di prima. Ma da allora a oggi qualcosa ha incrinato, per sempre, l’immagine del Movimento. di Paolo Berdini “No ...