L'Aquila assediata dagli incendi: "Attivi 4 fronti di fuoco", mezzi aerei sul posto (Di venerdì 14 agosto 2020) "Sono attualmente quattro i fronti del fuoco su cui stanno operando un canadair, un elicottero, quattro squadre di Vigili del fuoco e sette di Protezione civile per domare gli incendi che da oltre due settimane stanno interessando il nostro territorio. Nella zona di Pettino-Cansatessa il personale sta operando per portare avanti le operazioni di bonifica e spegnimento dei focolai, mentre nell'area di Arischia, all'altezza del chilometro 22 della Statale 80, le fiamme hanno ripreso vigore in quota, in una zona della montagna difficilmente raggiungibile da terra e su cui è possibile intervenire solo con mezzi aerei": lo ha reso noto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

