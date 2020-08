Italia Viva si terrà alla larga dal Partito Unico Populista (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ultima querela del Pd fu un anno fa. “Mai col Partito di Bibbiano che toglie i bimbi alle famiglie” fu detto dai grillini. In quel luglio 2019 il Nazareno presentò 23 querele e lo fece per tutelare il buon nome dei militanti e dei volontari. Ricordate il fiume di fango che arrivò da siti ufficiali e da quelli legati alla rete sovranista contro i democratici? E quando parlo di democratici mi riferisco innanzitutto al Popolo Democratico. A quel popolo.Ho letto ieri una fantastica nota comune del Pd e del M5S che dice così: “Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al ... Leggi su huffingtonpost

Silenzio, rispetto, speranza, richiesta di giustizia. Sono questi i sentimenti e gli atteggiamenti che contraddistinguono il secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi, a Genova. Era la vigilia ...

Lui racconta di essere stato colpito alla testa da un sasso mentre stava per tuffarsi in piscina, poi l'aggressione con pugni da parte di un bodyguard con accento straniero. Lei, invece, dice di aver ...

